Incêndio em Monchique agravou-se esta tarde

O incêndio em Monchique, que lavra desde as 13 horas de ontem, agravou-se esta tarde. As autoridades tiveram de deslocar mais habitantes, com o vento a mudar de direção, ameaçando a Estrada Nacional 266, que faz a ligação entre Monchique e Odemira, Alentejo.

Os bombeiros contaram com um aliado inesperado, a chuva, ao final da tarde.

O presidente da autarquia de Monchique, Rui André, afirmou que algumas habitações estavam em risco, mas não adiantou mais pormenores. No entanto, um casal de idosos teve de ser deslocado para uma escola em Monchique.

O combate ao incêndio conta com um dispositivo de 719 operacionais, 193 viaturas e sete meios áereos. Até ao momento, o fogo já consumiu mil hectares.