Lula será o candidato do PT para as presidenciais brasileiras

A decisão foi tomada na convenção nacional do Partido dos Trabalhadores

O antigo presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, será mesmo o candidato presidencial do Partido dos Trabalhadores nas eleições presidenciais deste ano. O anúncio foi feito hoje pela presidente do partido, Gleisi Hoffmann, perante mais de dois mil ativistas na convenção nacional da força política.

"Viemos aqui para votar no nosso candidato a presidente, Lula. Esse é um momento histórico. Lula é o nosso candidato a presidente da República", afirmou Hoffmann.

Ainda que não possa ter estado presente, Lula não deixou de fazer a sua voz ouvir-se e enviou uma carta para que fosse lida. "Nós tratamos a nossa gente como solução e por isso o Brasil mudou. Hoje a nossa democracia está ameaçada. Agora querem fazer uma eleição presidencial de cartas marcadas", escreveu na carta lida pelo ator Sérgio Mamberti. "Excluir um nome que está à frente na preferência do eleitorado em todas as pesquisas. Já derrubaram uma presidenta eleita. Agora querem vetar o direito do povo de escolher livremente o próximo presidente".

Lula foi presidente do Brasil por dois mandados, entre 2003 e 2010, e encontra-se a cumprir uma pena de 12 anos numa prisão em Curibita, no Paraná, pelos crimes de corrupção e branqueamento de capitais.