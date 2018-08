Porto vence Aves por 3-1 e leva supertaça para casa

O Futebol Clube do Porto conquistou hoje frente ao C.D. Aves, por 3-1, a sua 21.ª Supertaça. Agora, levará para casa a Supertaça Cândido de Oliveira.

Aos 14 minutos de jogo, o Aves marcou por intermédio de Falcão, mas a vantagem dura pouco mais de dez minutos. Brahimi surge na grande área e, com um toque ligeiro, colocou a bola no fundo das redes do guarda-redes Beuernardeu, repondo a igualdade.

Já na segunda parte do jogo, aos 67 minutos, Maxi Pereira não perdoa e, com Otávio na área, disparou forte contra a baliza avense. Da igualdade, o Porto passa a liderar o marcador. O golo da consumação da vitória surgiria aos 84 minutos sob a corrida de Corona, que, de fora da grande área, dispara e dá a vitória ao Porto.