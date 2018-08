Monchique continua a arder

O incêndio na Serra de Monchique, em Faro, continua com duas frentes ativas. As autoridades farão o ponto de situação ao meio-dia.

A informação foi confirmada pelo Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro.

De acordo com o site da Proteção Civil, este incêndio, que deflagrou na passada sexta-feira, estão 779 bombeiros, 207 meios terrestres e oito meios aéreos.

Fonte do CDOS disse à agência Lusa que hoje "vai fazer-se o reconhecimento do terreno, com a luz do dia para ver a área no seu todo". A mesma fonte explica que os trabalhos têm sido dificultados pelo “vento constante” que se tem feito sentir naquela zona.

Risco de incêndio

Mais de 50 concelhos estão este domingo em risco máximo de incêndio.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), as zonas do Algarve, do interior Norte e do centro de Portugal são as que apresentam maior risco.

No Alentejo, o único concelho em risco máximo é Odemira.

O risco também se mantém no nível máximo em concelhos dos distritos de Faro, Castelo Branco, Portalegre, Santarém, Leiria, Coimbra, Viseu, Guarda e Bragança.