Estatuto dos deputados. Conflitos de interesses não têm sanção

Quando o tema eram as farmácias, António José Seguro, deputado e antigo líder do PS, declarava o registo de interesse prévio: a mulher é proprietária de farmácias e, por isso, o então deputado cumpria à letra o artigo 27 do Estatuto dos Deputados. O artigo diz que os parlamentares «devem previamente declarar a existência de interesse particular» quando intervenham nos trabalhos. O expoente máximo dessa intervenção são as votações e aí nem sempre se cumpre o registo. Por exemplo, no caso das novas regras de Alojamento Local, a coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, não fez a declaração, apesar de o marido deter uma empresa com uma unidade de alojamento local além de outras quatro de turismo rural no Sabugal. A deputada não esteve presente no momento da votação, apesar de estar inscrita no sistema eletrónico e na lista de presenças. «Não votou o diploma», garante fonte oficial (mas há quem chame a atenção para o facto de Catarina Martins ser proponente de uma das propostas de lei e também quem chame a atenção para o facto de, constando da listas de presenças, ser dada como votante no sentido de voto da bancada em todas as votações não eletrónicas ou nominais - como foi o caso). De qualquer modo, o BE entende que nunca seria necessário Catarina Martins fazer o registo – escrito ou oral – «porque já está no registo de interesses».

No site do Parlamento, a deputada esclarece que detém 4 por cento da Logradouro, vocacionada para o Turismo Rural, pertencente ao marido.

Em março, numa votação muito confusa sobre o poder de alguns engenheiros assinarem projetos – a par dos arquitetos – duas dezenas de deputados fizeram declaração de interesses ou optaram por não votar a lei. Sara Madruga da Costa, do PSD, anunciou que o cônjuge tinha atividade na matéria. O que relançou o debate. Os deputados são ou não obrigados a declarar a existência de um eventual conflito de interesses? A opinião não é unânime, nem muito clara.



Saiba tudo na edição impressa do SOL deste fim de semana já nas bancas