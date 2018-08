'Essa notícia é falsa, sem qualquer tipo de fundamento e sem pingo de respeito por mim' | FOTO

Só estou a postar esta notícia com a capa junto porque preciso mostrar com o maior sentido de humor e ridicularizando o Real motivo ,sinto pena pela falta de profissionais que tem esta empresa...não prevejo um futuro muito bom a gente que trabalha assim ,ao meu povo a quem se preocupou a enviar-me mensagens e á minha família tenho a dizer que essa notícia é falsa sem qualquer tipo de fundamento e sem pingo de respeito por mim ... Graças a Deus esta notícia é a mais falsa das falsas notícias que aparecem todos os dias ..cumprimentos cheios de saúde que graças a Deus tenho ,e Feliz domingo .. Ps não gastem dinheiro em revistas não percam tempo,vão antes comer bolas de Berlim bebam uma cervejinha fresquinha vão á Praia e sejam felizes . (Olhei para esta capa e pensei meu Deus que mulher teve uma doença súbita tão parecida comigo 😜😜😜afinal aproximei-me e vi que era eu !!! Tive doente e nem sabia )😜😜😜

