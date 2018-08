Duas jovens feridas no incêndio em Estremoz continuam em estado grave

As duas jovens que sofreram ferimentos no incêndio em Estremoz, no sábado, continuavam hoje em estado grave.

Fontes hospitalares confirmaram à agência Lusa que a rapariga que deu entrada no Hospital de Santa Maria apresentava um estado “reservado” e está internada na unidade de queimados.

As mesmas fontes explicaram que a outra jovem, que foi transportada para o Hospital de S. José, está internada na unidade de cuidados intensivos de queimados "com queimaduras extensas”. A sua situação clínica "é grave e complexa".

Além destas duas jovens, com 20 e 25 anos, outras quatro pessoas, todas do sexo masculino, foram assistidas no Hospital do Espírito Santo de Évora. Um teve alta ainda no sábado, outro foi encmainhado para a unidade de queimados do Hospital de Coimbra e os outros a cirurgia plástica do Hospital de São José, explica a Lusa.



Estas seis pessoas ficaram feridas quando tentaram fugir do incêndio que deflagrou na zona de São Bento do Cortiço, na freguesia de São Bento do Cortiço e Santo Estêvão, no concelho de Estremoz. Também uma bombeira ficou ferida, tendo sido assistida no Centro de Saúde de Estremoz por cansaço.