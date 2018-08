Lisboa. Incêndio junto ao El Corte Ingles não fez vítimas

Incidente teve origem numa mota que estava estacionada na garagem do número 29 da Avenida António Augusto Aguiar

Um incêdio deflagrou esta tarde na garagem de um prédio na Avenida António Augusto Aguiar, em Lisboa, junto ao El Corte Ingles. Neste momento estão ainda cortadas ao trânsito duas ruas para permitir a atuação dos bombeiros, mas o fogo já está controlado.

Algumas notícias chegaram a dar conta de que o fogo seria no parque de estacionamento do centro comercial El Corte Ingles, mas ao SOL, fonte oficial da PSP nega a informação, referindo que tudo aconteceu na garagem do número 29 daquela avenida.

"Não tem nada a ver com o El Corte Ingles. Neste momento continuam fechadas duas artérias, mas já está tudo controlado", esclarece a mesma fonte.

Segundo o SOL sabe, as autoridades suspeitam que na origem do incêndio estará um motociclo que estava na garagem.

Não há registo de qualquer vítima.