Benfica. Saída de João Félix desmentida, Jonas... nem por isso

Águias emitiram comunicado a garantir integração do jovem na primeira equipa "para esta e para as próximas épocas", mas não fizeram o mesmo em relação ao maior goleador do clube

O Benfica viu-se hoje na obrigação de emitir um comunicado a desmentir a possibilidade, aventada pela imprensa inglesa, de João Félix estar a ser negociado com o West Ham. O jovem de 18 anos está a cumprir a pré-temporada com a primeira equipa, depois de na época passada se ter dividido entre os juniores e a equipa B, e é descrito na nota publicada pelas águias como "aposta firme para esta e para as próximas épocas”.

Um dado curioso é o facto de os encarnados não terem feito nada do género em relação a Jonas, numa altura em que a generalidade da imprensa desportiva dá como certa a saída do grande goleador benfiquistas nas últimas temporadas. O destino do internacional brasileiro de 34 anos, de resto, pode até passar pelo Al-Hilal, equipa da Arábia Saudita agora orientada por Jorge Jesus, que trabalhou com Jonas na Luz em 2014/15.

Entretanto, o Benfica anunciou ainda que os 60 mil ingressos colocados à disposição dos adeptos para o jogo de terça-feira na Luz, frente ao Fenerbahçe, a contar para a terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, já foram vendidos na totalidade.