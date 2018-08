Volta a Portugal. Alarcón vence novamente e reforça liderança

Raúl Alarcón venceu uma etapa da Volta a Portugal pelo segundo dia consecutivo e reforçou a liderança na prova. Depois de ter alcançado a camisola amarela na tirada que ligou a Sertã até Oliveira do Hospital, o ciclista espanhol da W52-FC Porto voltou a cortar a meta em primeiro na etapa que ligou a Guarda à Covilhã e que, ao contrário do que estava previsto inicialmente, não terminou na Torre - a organização retirou 27 quilómetros, devido às "altas temperaturas" e aos "elevados níveis de cansaço do pelotão provocados pelo calor".

O vencedor da Volta no ano passado chegou ao fim dos 144 quilómetros com 4.02.19 horas, seguido de Jóni Brandão, do Sporting-Tavira, que chegou 12 segundos depois. O atleta luso subiu agora ao segundo lugar da classificação geral, a 52 segundos de Alarcón, por troca com Vicente de Mateos, da Aviludo-Louletano, que concluiu a etapa 1.13 minutos depois de Alárcon e está agora a 1.41 minutos do líder.

Hoje, terá lugar a segunda etapa mais longa da Volta: 191,7 quilómetros a ligar o Sabugal a Viseu - menos 100 metros do que a tirada inaugural, entre Alcácer do Sal e Albufeira. Seguir-se-á um dia de descanso, com os ciclistas a voltar à estrada na quarta-feira.