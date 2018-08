Inglaterra. Aguero chega aos 201 e dá a Supertaça ao City

Bis do avançado argentino, com Bernardo Silva a assistir no segundo golo, valeu triunfo sobre o Chelsea (2-0)

Entrada risonha para o campeão inglês na nova época. Em Wembley, dois golos de Aguero sobre o Chelsea valeram a quinta Supertaça de Inglaterra para o Manchester City, que assim foge precisamente aos blues nesta contabilidade, e a primeira para Pep Guardiola e Bernardo Silva – o internacional português assistiu para o segundo tento do argentino.

O encontro foi dominado do início ao fim pelos citizens, perante um Chelsea em plena renovação - foi o primeiro jogo oficial do técnico Maurizio Sarri, ex-Nápoles, que chegou a Londres há menos de três semanas para substituir Antonio Conte. "Temos de trabalhar. A nossa pré-época foi um pouco louca, por isso temos de trabalhar", frisou o italiano de 59 anos.

Com o bis, Aguero chegou aos 201 golos com a camisola do Manchester City. Já era, refira-se, o melhor marcador de sempre do clube desde novembro do ano passado, quando ultrapassou os 177 golos de Eric Brook. No City desde 2011, o internacional argentino de 30 anos soma já três campeonatos, três Taças da Liga e duas Supertaças inglesas.

Os golos de Aguero: