Tem carro a gasolina? Prepare a carteira

De acordo com fontes ligadas ao setor, o agravamento de preços é na ordem de um cêntimo por litro na gasolina, enquanto o gasóleo deverá seguir o caminho oposto e baixar 0,5 cêntimos.

De acordo com a Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), na última segunda-feira, a gasolina aumentou 1,3 cêntimos, para 1,585 euros. Uma subida que ficou substancialmente abaixo do aumento de três cêntimos para que apontavam os cálculos tendo em conta a variação dos combustíveis nos mercados na semana anterior.

No entanto, importa sublinhar que, apesar de fonte do setor revelar que as oscilações nos preços rondarão os valores acima referidos, a evolução dos custos dependerá sempre de cada posto de abastecimento, da marca e da zona onde se encontra.

Reservas em queda Recorde-se que o mês passado ficou marcado pelas previsões dos especialistas. A Agência Internacional de Energia fez saber que acredita que o medo de potenciais problemas de fornecimento de petróleo, que acaba por encarecer o barril, vai permanecer, apesar das promessas feitas pela Arábia Saudita e Rússia. Alguns especialistas alertam para a possibilidade de ficar acima dos 150 dólares.

A verdade é que as reservas das maiores produtoras têm vindo a cair e já não é a primeira vez que os especialistas alertam: está aberto o caminho para que os preços do petróleo ultrapassem os níveis recorde alcançados na última década.

“Qualquer escassez de oferta provocará uma forte alta nos preços, provavelmente bem maior que a subida de 2008”, avisam. Recorde-se que o preço recorde do barril de petróleo Brent foi atingido no ano em questão, com o valor de 147 dólares.

Este ano, já chegou a negociar acima dos 80 dólares o barril, o que não acontecia há três anos.