Bairro Alto esteve dois dias com falhas de eletricidade

O Bairro Alto, em Lisboa, registou nos últimos dias diversas falhas de eletricidade, o que provocou prejuízos em restaurantes, em outros estabelecimentos e mesmo em habitações. As falhas começaram na noite de quinta feira, mas arrastaram-se até à noite de sábado, havendo diversas queixas de comerciantes e moradores.

Segundo o “CM” os pontos mais sensíveis foram os números ímpares da rua do Norte uma parte da travessa da Queimada.

Estabelecimentos obrigados a fechar

Perante as interrupções no abastecimento de energia elétrica – por causa de uma falha no sistema de fornecimento – vários foram os estabelecimentos a ter de fechar por falta de condições para servir os clientes.

Além dos restaurantes, que tiveram de deitar para o lixo muita comida que se estragou por falta de refrigeração, a falta de energia afetou outros setores. O SOL sabe que em algumas casas destinadas a alojamento local os turistas foram surpeendidos pela falta de luz, tendo de se socorrer de estabelecimentos abertos para, por exemplo, carregar o telemóvel.

Além do Bairro Alto, no final da última semana partes de Oeiras e Sintra também registaram episódios de falta de energia.

EDP diz que já foi feita reparação

Ao CM, a EDP explicou este fim de semana que tudo foi entretanto ultrapassado: “Os trabalhos de reparação foram concluidos às 18h46 [de ontem]”.