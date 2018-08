Autoridades chinesas destroem ateliê de Ai Weiwei em Pequim

As autoridades chinesas estão a destruir um dos ateliês do renomado Ai Weiwei. “Começaram a demolir o meu ateliê Zuoyuo, em Pequim, sem aviso”, escreveu Ai Weiwei no Instagram, partilhando um vídeo da demolição.

Continues.... Uma publicação compartilhada por Ai Weiwei (@aiww) em 4 de Ago, 2018 às 1:06 PDT

À NPR, o artista explicou que várias obras ficaram danificadas pelo “ataque sem aviso” ao ateliê. “Tínhamos sido avisados de que teríamos que sair com um prazo, que ainda não terminou. Fomos surpreendidos pela demolição. Nenhumas precauções foram tomadas."

No entanto, acrescentou ainda em declarações à norte-americana NPR, "comparando com todas as memórias que se perderam, com uma sociedade que nunca teve por base a confiança na ordem social, no poder da lei ou em qualquer tipo de unidade na defesa dos direitos das pessoas, o que se perdeu no meu estúdio é insignificante. Nem sequer me interessa.”