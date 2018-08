Duas unidades hoteleiras evacuadas devido ao incêndio em Monchique

As chamas estiveram, esta noite, à porta da vila de Monchique, chegando mesmo a atingir habitações à entrada da povoação. Algumas pessoas foram obrigadas a abandonar as suas casas e duas unidades hoteleiras tiveram de ser evacuadas.

De acordo com o site da Rádio Renascença, dois hotéis das Caldas de Monchique - o Macdonald Monchique Resort & Spa e o Vila Termal – tiveram de ser evacuados.

Ao todo, cerca de duas centenas de pessoas que estavam hospedadas nestes estabelecimentos foram levadas para unidades hoteleiras em Alvor e Portimão.

Durante a noite, o incêndio obrigou a evacuar as localidades de Caldas de Monchique, Rasmalho, Monchicão, Barranco do Banho e Montinho, disse Manuel Cordeiro, adjunto de operações nacional da ANPC.

O mesmo responsável explicou que, ao início da manhã, o incêndio tinha duas frentes ativas. Ontem, as chamas ladearam a barragem de Odelouca e progrediam esta manhã em direção à Estrada Nacional 124. Foram colocadas no terreno várias máquinas de rastro para tentar travar o avanço do fogo.

O incêndio em Monchique deflagrou às 13h30 de sexta-feira. Esta manhã, pelas 08h00, as chamas eram combatidas por 1072 operacionais, apoiados por 324 meios terrestres e três aéreos.