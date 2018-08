Sismo na Indonésia faz 91 mortos

O número de vítimas mortais do sismo que, no domingo, atingiu a ilha de Lombok, na Indonésia, subiu para 91. As autoridades admitem que este valor poderá subir durante as operações de resgate.

A maioria das mortes foi provocada pelo desabamento de habitações, explicou o porta-voz da Agência Nacional de Gestão de Desastres. O mesmo responsável explicou que existem centenas de feridos e milhares de casas estão danificadas.

Este abalo de magnitude 7 surgiu uma semana depois de outro sismo, também na ilha de Lombok, que matou 17 pessoas e feriu mais de 300.

O sismo ocorreu às 19:46 locais (12:46 em Lisboa) de domingo e foi seguido por várias réplicas.

Recorde-se que a Indonésia situa-se no chamado ‘Anel de Fogo do Pacífico’, uma região de grande atividade sísmica e vulcânica.