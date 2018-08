Nesta applicação poderá aceder a toda a informação essencial da competição no ecrã principal e fazer o acompanhamento “Live” e “Direto” da Volta a Portugal de forma rápida e intuitiva.

Quer seguir a 80.º edição da Volta a Portugal em bicicleta? Poderá fazê-lo na App oficial da prova.

Disponível para os sistemas iOS (iPhone e iPad) e Android, poderá seguir as etapas em tempo real e em direto no seu smartphone e fique atualizado ao minuto sobre as últimas notícias da caravana.

Nesta applicação poderá aceder a toda a informação essencial da competição no ecrã principal e fazer o acompanhamento “Live” e “Direto” da Volta a Portugal de forma rápida e intuitiva.

"Com novas opções e funcionalidades, acompanhe cada uma das 10 etapas da Volta a Portugal através dos vídeos e confira as transmissões em direto com recurso aos gráficos de altimetria e dos mapas de georreferenciação", diz a consultora WorldIT, responsável pelo desenvolvimento da aplicação.

A app oficial da Volta a Portugal é gratuita e está disponível para os sistemas iOS (iPhone e iPad) e Android.