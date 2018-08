Demi Lovato fala pela primeira vez após overdose

Demi Lovato reagiu, pela primeira vez, ao seu internamento na sequência de uma overdose, há duas semanas.

Numa publicação na sua conta oficial de Instagram, a cantora norte americana afirmou que vai continuar a “lutar”.

A artista escreveu frases fortes como "sempre fui transparente sobre a minha vida e sobre os meus vícios. O que aprendi é que esta doença não é algo que desaparece ou que desvanece com o tempo. É algo que tenho de continuar a superar e ainda não fiz” ou "quero agradecer a Deus por me ter mantido viva e bem. Aos meus fãs, estou eternamente grata pelo amor e pelo apoio que me deram na semana passada e sempre. Os vossos pensamentos positivos e as orações ajudaram-me a superar este momento difícil”.

Demi Lovato agradeceu ainda o apoio da família e o trabalho do hospital onde esteve internada: “Quero agradecer à minha família, à minha equipa e à equipa do [Hospital] Cesars-Sinai, que estiveram ao meu lado todo este tempo. Sem eles eu não estaria aqui a escrever esta carta para todos vocês.”