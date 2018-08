Monchique. 95% do fogo está já dominado

Jorge Botelho, presidente da Comunidade Intermunicipal do Algarve, disse esta segunda-feira que "95% do perímetro do fogo está considerado dominado e há 5% que não está".

O responsável falou à agência Lusa depois de uma reunião com o Secretário de Estado da Proteção Civil, onde foi feito o ponto de situação das últimas 72 horas.

Jorge Botelho referiu ainda que “grande progressão de área ardida, que anda neste momento entre os 15.000 e 20.000 hectares, a enorme parte desta área ardida foi ontem a partir das 15:00, 16:00 até à noite”.

O incêndio em Monchique deflagrou na passada sexta-feira. Quarenta e quatro pessoas ficaram feridas e uma está em estado grave. Hoje, mais de mil bombeiros combatiam as chamas, apoiados por mais de 300 meios terrestres.