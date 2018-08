Camião explode perto do aeroporto de Bolonha

Dois mortes e 67 feridos é o resultado de um acidente com um camião cisterna junto ao aeroporto de Bolonha, em Itália. O veículo acabou por explodir causando danos a casas nas proximidades.

O momento foi captado por vários automobilistas que passaram perto da auto-estrada onde a explosão decorreu.

Segundo o Corriere di Bologna, o camião ter-se-á incendiado e, como transportava material inflamável, explodiu provocado o colapso de parte da ponte da via rápida. A polícia municipal de Bolonha publicou no Twitter que “devido a um acidente na auto estrada, ocorreu uma explosão consequente de um fogo na Via Marco Emilio Lepido. A circulação está comprometida, não só na via rápida, mas também na área de Borgo Panigale”.

#PMBologna A causa incidente in Autostrada, si è verificata un'esplosione con conseguente incendio all'altezza di via Marco Emilio Lepido. Circolazione compromessa, non solo in autostrada, ma anche nella zona di Borgo Panigale. #ViabiliBO — Polizia Municipale Bologna (@PMBologna) 6 de agosto de 2018

(Atualiazado às 15h54)