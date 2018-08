Governo português lamenta a situação vivida na Indonésia

Sismo de magnitude 6,9 provocou, no domingo, pelo menos 98 mortos e centenas de feridos.

O Governo Português fez esta terça-feira algumas declarações acerca do sismo no passado domingo na Indonésia e deixou “as suas mais sentidas condolências às autoridades indonésias e aos familiares das vítimas”.

"Este terramoto é tanto mais consternador quanto ocorreu uma escassa semana após outro sismo, no mesmo local, ter provocado também significativa perda de vidas humanas e danos materiais. O Governo de Portugal apresenta as suas mais sentidas condolências às autoridades indonésias e aos familiares das vítimas, expressando os mais sinceros votos de rápida recuperação dos feridos", lê-se na nota do Governo português.

Recorde-se que, no passado domingo, um sismo de magnitude 6,9 afetou as ilhas Gili e provocou 98 mortos.

Segundo a agência noticiosa "Antara", que cita o ministro da Segurança indonésio, Wiranto, os turistas foram já deslocados para Lombok e para Jacarta. Dois dias depois da tragédia, as equipas de resgate ainda continuam os trabalhos e já salvaram uma pessoa.

António Guterres, secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), já ofereceu também ajuda ao país.

A Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas revelou ainda que foram retirados cerca de duas dezenas de portugueses que se encontravam no local do sismo.