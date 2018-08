Fátima Lopes dá conselhos às futuras mães

Fátima Lopes decidiu usar o seu blogue para recordar momentos das suas gravidezes e dar um conselho às futuras mães.

A apresentadora revelou o único problema que teve enquanto estava grávida: "Durante as minhas duas gravidezes, a única coisa, em termos de saúde, que efetivamente me incomodou, e muito, foi a questão da obstipação", escreveu no blogue 'Simply Flow'.

"A minha médica obstetra tranquilizava-me explicando que era algo muito comum nas grávidas. Mesmo com todos os cuidados que eu sempre tive com a alimentação, sem uma ajuda extra, não era fácil manter regularizada essa função do meu corpo”, acrescentou.

A apresentadora aproveitou para dar um conselho às futuras mães, explicando que este problema é mais comum do que se pensa: "À medida que o tempo passa a barriga pesa cada vez mais e, como toda a gente sabe, quando o intestino não funciona, começamos a ficar mais irritados e com menos paciência (...) Há grávidas que não sabem que o seu estado de espírito irritadiço e a falta de paciência, pode ter a ver com o facto da função intestinal não estar regularizada".