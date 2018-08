Donald Trump não quer que ninguém faça negócios com o Irão

Donald Trump garantiu, esta terça-feira, na sua conta oficial da rede social Twitter, que quem negociar com o Irão “não fará negócios com os Estados Unidos”. O presidente norte-americano voltou assim a enaltecer a vontade em cortar todas as ligações com o país liderado por Hassan Rohani.

Trump anunciou que “as sanções ao Irão foram oficialmente lançadas”, garantindo que estas são “as mais severas alguma vezimpostas”. Na publicação, Trump diz que as sanções “aumentarão ainda mais” a partir do mês de novembro.

O presidente norte-americano rematou apelando à “paz mundial”.

Recorde-se que as relações entre Donald Trump e Hassan Rohani têm-se deteriorado nos últimos tempos – o corte de relações atingiu o pico em maio, quando o presidente dos EUA decidiu rasgar o acordo nuclear com o Irão. Este acordo tinha sido estabelecido no início de 2016, ainda durante o governo de Obama.