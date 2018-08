Não, Michael J. Fox não morreu. Notícia falsa torna-se viral

Não, Michael J. Fox não morreu. Uma notícia avançada no fim de semana dava conta do falecimento do ator norte-americano. No entanto, a notícia foi desmentida por um jornalista... E pelo próprio Michael J. Fox, que, nas últimas 24 horas, fez uma publicação no Twitter.

A notícia foi transmitida por um site que se faz passar pela plataforma Yahoo. O artigo dizia que o ator norte-americano não tinha resistido a uma pneumonia.

O jornalista John Dolusic utilizou as redes sociais para dizer que se trata de uma notícia falsa: “este site é falso, pessoal. Se fosse real, outros sites estariam a publicar. Apesar de dizer que é o Yahoo, não é o Yahoo”.

O próprio Michael J. Fox usou esta segunda-feira a sua conta oficial no Twitter. O ator, conhecido pelos seus papéis em filmes como ‘Regresso ao Futuro’ ou em séries como ‘Quem sais aos seus’, publicou na sua página uma notícia sobre a Michael J. Fox Foundation. Recorde-se que o ator luta há vários anos contra a Doença de Parkinson.

A few folks have written me that I have missed a death today of Michael J. Fox. Well, this is what I really call FAKE NEWS. This is a fake site folks. If it was real many more sites would be reporting this. Even though it says "Yahoo" it is not "Yahoo". pic.twitter.com/dAwMxgvc17