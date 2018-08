Imagens chocantes no Facebook mostram animais feridos no incêndio de Monchique I FOTO

O fogo em Monchique não dá tréguas. Também os animais têm sido também vítimas da catástrofe que se vive no sul do país.

A Pata Ativa Associação, através da sua página no Facebook, já veio demonstrar a sua preocupação, dizendo que “juntamente com os soldados da paz, aliaram-se muitas associações e particulares afim de unir esforços para salvar não só vidas humanas como também a vida animal”.

A associação revelou ainda a existência de “uma comitiva que se encontra no local a tentar resgatar o máximo possível de animais em perigo”. Na mesma publicação, a Pata Ativa partilha imagens que mostram o estado de alguns animais: nas fotografias, é possível ver um cão e um gato com ferimentos provocados pelas chamas. As imagens emocionaram vários utilizadores do Facebook – nesta rede social, a publicação conta já com mais de 2000 partilhas.