Inglaterra. WBA apresenta a pior mascote de sempre (com vídeo)

O West Bromwich Albion vai esta época competir no Championship, o segundo escalão do futebol inglês, depois de sete anos na Premier League, mas nem por isso saiu do radar mediático em Inglaterra. E tudo devido à mascote que arranjou esta época: trata-se, nada mais nada menos, de uma... caldeira.

O boneco foi apresentado aos adeptos na primeira jornada do campeonato, onde o WBA saiu derrotado pelo Bolton (1-2). A insólita mascote justifica-se com o contrato (de dois anos) que o conjunto assinou com um novo patrocinador, precisamente uma marca de aparelhos desse género.

West Brom have a boiler for a mascot hahahaha pic.twitter.com/iGlX8suDqA — Bill (@FAT__BILL) 4 de agosto de 2018

Como seria de esperar, o tema rapidamente se tornou viral ns redes sociais, com as opiniões a dividirem-se: muitos adeptos consideraram o homem-caldeira "engraçado" e "cómico", mas vários outros acreditam que o clube caiu no ridículo. Seja como for, o rapaz que teve a "honra" de colocar o fato não se inibiu: dançou, correu e até participou no aquecimento dos jogadores.

De facto, já se viu de tudo no desporto.