Incêndio. SIRESP está “operacional e sem falhas relevantes”

A Altice Portugal garantiu esta terça-feira que se mantém “atenta à operacionalidade da rede SIRESP, que até ao momento se encontra operacional e sem falhas relevantes, resultado do Projeto de implementação da Redundância de Rede e Energias, recentemente desenvolvido em parceria” com a operadora.

Para além disso, a empresa reforçou a equipa de técnicos especializados “quer a nível central, quer a nível local” desde que a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) acionou o alerta vermelho”. Na região de Monchique estão “cerca de uma centena de técnicos (…) que acompanham o evoluir da situação”.

A operadora garante que tem estado em “contacto permanente com todas as autoridades no terreno de operações”, ou seja a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), o Ministério da Administração e o Município de Monchique.

Para além disso, a Altice “disponibilizou já telefones satélites às autoridades, tendo designadamente instalado um equipamento V-SAT com gerador no quartel de Bombeiros de Monchique”, “vários kits de emergência de transmissão de rádio” e pretende ainda entregar equipamentos satélite para apoiar e “colmatar as falhas de energia detetadas em consequência do incêndio, a Altice Portugal acionou ainda vários geradores de forma a salvaguardar o funcionamento das infraestruturas críticas”.

Sobre os danos causados pelo incêndio ao sistema de serviço móvel, a operadora garante que o sistema “tem sido reposto e reforçado através da unidade móvel (transportável)” da operadora que “foi prontamente acionada e que continuará a dar apoio nesta região afetada, com a instalação da mesma na zona urbana de Monchique”.