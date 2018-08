Portugal é o terceiro país da UE com luz e gás mais caros

Portugal ocupa o terceiro lugar no ranking dos preços da eletricidade e do gás mais caros em toda a União Europeia. Os dados publicados ontem pelo Eurostat referem-se aos valores que foram pagos pelas famílias em 2017 e, pela primeira vez, permitem realizar uma comparação direta dos preços da luz e do gás natural entre todos os países da União Europeia. Esta divulgação surge na sequência de uma nova diretiva europeia sobre regulação que leva o Eurostat agora a “calcular o preço médio ponderado” refletido no consumo das famílias, explica o gabinete estatístico.

No ano passado apenas a Bélgica e a Dinamarca apresentaram preços de eletricidade superiores à fatura paga pelas famílias portuguesas. Já no que diz respeito ao preço do gás natural, apenas na Suécia e na Irlanda foram registados preços superiores aos praticados em Portugal.

Entre os 24 Estados-membros que apresentaram dados, o preço da eletricidade por kilowatt-hora variou entre o mínimo de 10 cêntimos na Bulgária e o máximo de 28 cêntimos da Bélgica. Mas na grande maioria dos países, o preço estava entre 10 e 20 centavos por quilowatt / hora.

Já o preço kilowatt-hora relativo ao gás natural variou no ano passado entre três cêntimos na Roménia e 12 cêntimos na Suécia. Mas na maior parte dos 21 Estados-Membros que conseguiram fornecer os dados, o preço era inferior a 8 cêntimos por quilowatt / hora.

Impostos pesam

O Eurostat explicou ainda que os preços da eletricidade e do gás natural podem variar de acordo com um conjunto alargado de fatores tais como os níveis de procura e oferta a um dado momento que, por sua vez, podem ser influenciados pela situação geopolítica, o padrão energético ao nível nacional, condições climatéricas ou ainda os custos de transporte.

E, de acordo os dados divulgados, é possível perceber que as famílias em Portugal têm a segunda carga fiscal mais pesada da Europa (12 cêntimos por quilowatt hora). Isto faz com que 52,02% do peso do preço seja imposto. Só na Dinamarca é que as taxas e impostos pesam mais (17 cêntimos por quilowatt hora, ou seja 65,33%) do que em Portugal. A média europeia é 28,94%.

Já no gás, o cenário é quase idêntico. Só a Suécia (onze cêntimos) e a Irlanda (0,096 euros) têm gás natural mais caro do que Portugal (0,093 euros). No entanto, no caso do gás natural não são necessariamente os impostos que tornam os preços menos competitivos, isto porque é na Suécia que as taxas e impostos sobre o gás são mais elevadas, mas na Dinamarca e na Holanda pagam-se mais impostos do que em Portugal