Rogério Samora indignado no Facebook: "Sr. ministro, vá para Monchique"

Ator criticou a postura do ministro da Administração Interna

O ator Rogério Samora usou as redes sociais para deixar manifestar o seu apoio a todos os que combatem as chamas em Monchique e deixar uma crítica ao governo português.

Rogério Samora fez questão de chamar atenção para a postura do ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita.

"DEMITA-SE SR. MINISTRO! RUA! De gravata?! Sr. ministro, vá para Monchique. O seu trabalho não deu resultados e permita-me corrigir o seu slogan: 'Pessoas seguras, aldeias seguras, florestas seguras. Instalem câmaras, paguem a guardas florestais e alterem a pena dos criminosos/pirómanos para prisão perpétua! Não há espaço nas cadeias? Usem os Ministérios que estão vazios por falta de pessoal qualificado para as funções que desempenham para fazerem celas. Desapareça Sr. Ministro. Que vergonha! Que país! Que má imagem de boas vindas aos turistas que nos visitam. Tenham vergonha, cobardes!", escreveu o ator na legenda de um vídeo, no qual Eduardo Cabrita surge a falar sobre a situação no Algarve.

Recorde-se que o incêndio em Monchique deflagrou na passada sexta-feira. Às 20h30, 1347 operacionais combatiam as chamas, apoiados por 427 meios terrestres e oito aéreos.