Monchique. Condições meteorológicas ajudam bombeiros durante a noite

As previsões meteorológicas para esta noite poderão ser favoráveis ao combate às chamas em Monchique.

"Apesar do vento, temos aqui possibilidade de recuperação daquilo que é a humidade, que nos é favorável, assim como uma descida de temperatura, que já se faz sentir", explicou, em conferência de imprensa, a 2.ª Comandante Operacional Nacional da ANPC, Patrícia Gaspar.

"O grande enfoque esta noite vai ser nas linhas do perímetro onde ainda estão pontos quentes", acrescentou.

Quanto às pessoas que tiveram de ser desalojadas, a responsável explicou que estão a ser encontradas soluções para garantir condições a todas as vítimas do incêndio: "Há, neste momento, 230 pessoas que estão a ser apoiadas neste esforço".

Patrícia Gaspar lembrou a situação complexa que se vive em Monchique, onde as chamas lavram há cinco dias. A responsável lembrou a "urografia complexa" do local, com "diversos aglomerados populacionais em toda a zona onde incêndio tem estado a lavrar". "Todos estes fatores têm levado, desde o início, a uma necessidade quase constante de readaptação e redefinição de estratégia", acrescentou.

Às 20h30, 1347 operacionais combatiam as chamas, apoiados por 427 meios terrestres e oito aéreos.