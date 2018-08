"Nenhum pai merece ser separado do filho" | FOTO

Nairon ... Nairon ... fazes hoje 5 anos ... 5 anos que passaram a correr , 5 anos complicados e difíceis para mim , 5 anos de ausência , 5 anos sem saberes de mim e eu pouco de ti , 5 anos sem saberes a real verdade ... continuas longe , longe da verdade e de mim ... acredito que um dia o nosso futuro será risonho , acredito que um dia Deus se encarregue de nos juntar novamente . Sabes Nairon , penso muito em ti , e quando penso em ti , sinto revolta , magoa , pois nenhum Pai , ou mesmo uma Mãe merece ser separado ou afastado dos seus Filhos ... Mas sei que nesta vida o Bem vence sempre o Mal , e ainda vais estar muitas vezes entre os meus braços tal como nesta nossa foto ! Estas longe da vista , mas estás todos os dias no meu coração , e só descansarei um dia quando te tiver comigo ! Muitos parabéns Filho , feliz aniversário , desejo tudo de bom para ti nesta vida , que estejas bem e feliz neste teu 5 Aniversario , um dia seremos os dois mais felizes ainda ! Poderia ter escrito para ti em espanhol , mas o Pai é português Nairon !!! Amo-te e vou te amar para sempre Meu Filho ❤️🙏🏼 #NaironQuinaz #GonçaloQuinaz #Quinaz

