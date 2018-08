Carlos Vieira desiste da candidatura à presidência do Sporting

Recorde-se que esta quarta-feira é o último dia de formalizações de candidatura à presidência do clube leonino.

Carlos Vieira anunciou esta quarta-feira que já não vai concorrer à presidência do Sporting.

O antigo vice-presidente do Sporting, depois de ser suspenso como sócio durante 10 meses, emitiu um comunicado assinado pela lista “Sporting Primeiro”, no qual é referido que o castigo de suspensão não é legal e que haverá uma luta pela reversão da situação. Contudo, Carlos Vieira considerou que ainda não estão reunidas as condições para formalizar uma lista.

“Não iremos formalizar a nossa candidatura, nem candidataremos ninguém em nosso nome (…) Consideramos não estarem neste momento reunidas as condições necessárias para formalizarmos a nossa candidatura”, pode ler-se.

Recorde-se que esta quarta-feira é o último dia de formalizações de candidatura à presidência do clube leonino.