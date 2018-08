A Austrália enfrenta uma das maiores secas de todos os tempos, com o estado de New South Wales – o mais populoso – declarado “ 100% em seca”, esta quarta-feira. As temperaturas baixas e o tempo seco não têm dado chuva para a ponta sul do mundo e isto deu origem a um fenómeno peculiar.

Em Leicestershire, uma área estava a arder e em combinação com os ventos fortes, a temperatura baixa e o clima seco, criou-se um “tornado de fogo”.