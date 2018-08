“Caso provável” de sarampo na Madeira

O Serviço Regional de Saúde da Madeira (SESARAM) revelou esta quarta-feira a existência de um “caso provável” de sarampo. De acordo com o órgão de saúde, trata-se de uma mulher do Reino Unido, internada no hospital do Funchal, que apresenta um "quadro clínico estável".

Em comunicado, citada pela Rádio Renascença, o Instituto de Administração da Saúde confirmou a existência de um “caso provável”, dando conta que se trata de uma cidadã com 45 anos, não vacinada. "Este é um caso importado que se encontra em investigação, não havendo ainda confirmação laboratorial pelo Instituto Nacional de Saúde”, pode ler-se.

De acordo com o SESARAM, "em articulação com as autoridades de saúde, estão a ser implementados os procedimentos necessários, de acordo com as normativas em vigor" e "todos os profissionais de saúde em contacto com a doente estão a ser acompanhados, designadamente a vacinação".

O sarampo é uma doença extremamente contagiosa, podendo ter impactos mais graves em doentes não vacinados.