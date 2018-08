Afinal, porque é que os gatos gostam tanto de se roçar nas pernas dos donos?

Uns pensam que ele está com comichão e que esta é a melhor forma de se coçar. Outros acham que o felino está pura e simplesmente a mostrar o amor que sente pelos seres humanos e pelos objectos que o rodeiam.

A verdade é que nenhuma destas opções estão correctas – ou totalmente correctas, porque os gatos gostam de se roçar nos seus donos para mostrar que gostam deles.

Os gatos gostam de se esfregar nas coisas para marcar território, tentando espalhar pelo objecto as feromonas que se encontram no seu focinho, nas patas, na cauda e no resto do corpo, como explica o vídeo feito pela American Chemical Society.

Estes componentes químicos ajudam a marcar território e a criar uma ligação o objecto ou o ser humano. Ou seja, para além de estar a ser carinhoso, o seu gato está a mostrar aos outros felinos que você lhe pertence.