GNR apreende 1100 quilos de folhas de tabaco

A GNR apreendeu ontem 1100 quilos de folhas de tabaco em Vila Nova de Gaia numa operação stop. Segundo a Unidade de Ação Fiscal do Destacamento do Porto, o material seria suficente para "para produzir mais de 1 milhão de cigarros manufaturados". Os militares detiveram um homem.

Caso o tabaco chegasse ao destino, a farude fiscal ascenderia os 220 mil euros, acreditam as autoridades.

"Da ação resultou a detenção de um homem, de 32 anos, por suspeita da prática do crime de introdução fraudulenta no consumo, tendo sido constituído arguido e sujeito à medida de coação de termo de identidade e residência", esclareceu hoje a GNR, esclarecendo que a "ação contou com a colaboração da Unidade Nacional de Trânsito".