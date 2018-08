IPMA deixa alerta: “Hoje vai ser um dia extremamente difícil"

Em causa estão as altas temperaturas que poderão ultrapassar os 40 graus

De acordo com o presidente do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), Jorge Miranda, a noite desta quarta-feira vai ser “extremamente difícil na zona de Monchique”.

"Apraz-nos negativamente registar que hoje ainda vai ser um dia extremamente difícil na zona de Monchique", disse Jorge Miranda numa conferência de imprensa de balança, onde acrescenta que “os próximos dias darão eventualmente alguma melhoria".

Relativamente às temperaturas registadas pelo IPMA nestes últimos dias, o presidente refere que "os valores médios da temperatura máxima no território do continente foram superiores a 40 graus em três dias consecutivos e em Lisboa 44 graus é o valor mais alto de sempre, onde a temperatura é medida desde 1853", sendo que foi um "período muito extenso no qual todos os recordes foram batidos".

"Temos de nos preparar de uma forma razoável para sermos capazes de resistir ao clima e às suas implicações", advertiu, sublinhando ainda que hoje em dia é preciso ter “ferramentas melhores, mais adaptadas, mais rápidas, em tempo real e disponíveis não só para a população, mas também para os profissionais, de uma forma aberta e transparente".

O incêndio em Monchique já está ativo há seis dias.