Wolves pode bater recorde com a contratação de Adama Traoré

O Wolverhampton Wanderers, treinado por Nuno Espírito Santo, anunciou a contratação do jovem avançado Adama Traoré (22 anos), formado no Barcelona e que nas últimas duas temporadas representou o Middlesbrough, depois de uma época no Aston Villa.

Os valores da transferência não foram divulgados de forma oficial, mas de acordo com a imprensa britânica o Wolves deverá pagar ao Boro 11 milhões de euros no imediato pelo extremo espanhol (de ascendência maliana), com o negócio a poder ascender aos 22,5 milhões por variáveis, o que faria de Traoré a mais cara contratação da história do clube.

Traoré alinhou em quatro jogos pela equipa principal do Barcelona (dois em 2013/14 e outros dois na época seguinte, tendo marcado um golo), vencendo a Taça do Rei na segunda temporada. Mudou-se então para os villains, onde fez 11 jogos e um golo antes de se transferir no início de 2016/17 para o Middlesbrough, então na Premier League (30 jogos). Na época passada, no Championship, fez 40 partidas e marcou cinco golos.

Adama Traore speaks to Wolves TV for the first time after joining the club on a five-year-deal. #BienvenidoAdama



Traoré é o quinto reforço do Wolves neste regresso à Premier League, depois dos portugueses Rui Patrício (ex-Sporting) e João Moutinho (ex-Monaco), do espanhol Jonny Castro (ex-Celta de Vigo) e do mexicano Raúl Jiménez, cedido pelo Benfica.