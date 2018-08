Momento de fair play está a comover o mundo do atletismo | VÍDEO

A prova de 800 metros femininos dos Europeus de atletismo ficou marcada por um momento de fair play.

A alemã Reneé Eykens caiu a poucos metros da meta. Frustrada com a situação, a atleta não conseguiu conter as lágrimas.

Mal cortou a meta, a vencedora da prova – a ucraniana Netali Pryshchepa – dirigiu-se à adversária e ajudou-a a acabar a prova.

Este gesto de Pryshchepa motivou vários aplausos por parte do público que assistia à prova, no Estádio Olímpico de Berlim.

Fair play 👏👏👏



