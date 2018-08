Monchique. Saiba o que fazer se estiver em contacto com fumo

Se está perto do incêndio de Monchique e tem inalado fumo nos últimos dias, a Direção Geral de Saúde (DGS) alerta para a possibilidade de vir a desenvolver lesões no sistema respiratório.

"Existem lesões de inalação devidas ao calor que provocam obstrução e risco de infeção. Além da lesão pelo calor, há possibilidade de lesão pelas substâncias químicas do fumo que provocam inflamação e edema com tosse, broncoconstrição e aumento das secreções", pode ler-se num comunicado enviado a propósito do fumo que cobre atualmente o Algarve.

As lesões podem não ser imediatas, e há o risco de surgirem lesões mais tardias e mais graves, tais como, em casos extremos, a falência respiratória devido à destruição celular.

Para evitar o contacto e prevenir danos de “forma mais efetiva”, a DGS aconselha a população a ficar dentro dos edifícios. No entanto, se já houve exposição ao fumo, a DGS aconselha que as pessoas sejam retiradas do local para evitar continuar a exposição ao calor e a inalação de fumo.

A DGS recusa ainda que o leite seja um desintoxicante. “[O leite] não é um antídoto para o monóxido de carbono. Não vem descrita em artigo científico a sua utilidade”, alertam.

Caso sinta queimaduras faciais, repare em sinais de dificuldade respiratória ou alteração do estado de consciência – os “sinais de alarme” segundo a organização de saúde – é aconselhável ligar para o 112 ou para a linha SNS24 através do 808 24 24 24.