Júlia Belard. "Estava na minha praia de sempre ... caiam-nos cinzas em cima"

Depois de Ruy de Carvalho e outras figuras públicas se manifestarem publicamente acerca do incêndio em Monchique, também a atriz Júlia Belard utilizou as redes sociais para partilhor algumas imagens e deixar o seu testemunho desta tragédia.

“Sem filtros, isto foi o mais perto que já estive de um incêndio e posso garantir-vos que foi assustador. Por isso, podemos tentar imaginar (sendo impossível ter a consciência do que será) o terror que passam as pessoas que perdem as suas casas ou que estão perto dos fogos. É aterrorizador”, começou por escrever a atriz, na descrição das fotografias captadas na praia Maria Luísa, no Algarve.

Júlia Belard recordou ainda a sua infância e partilhou com os seus seguidores os sentimentos vividos naquele momento.

“Estava na minha praia de sempre, a praia da minha infância e adolescência, a praia onde hoje levo o meu filho de um ano e o cenário era este. Caiam-nos cinzas em cima. Não tenho palavras para descrever a coragem, bravura e bondade de todos os bombeiros. E o meu coração está com as pessoas que sofrem e vivem este pesadelo”, lê-se na publicação.