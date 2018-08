E sem querer, o Facebook festejou o sismo da Indonésia

A Indonésia tem sofrido nesta última semana vários abalos e um deles, o que teve uma magnitude 6,9 de magnitude na escala de Richter, fez com que o número de mortos – devido a sismos – subisse para 347, de acordo com os dados da CNN. As pessoas aproveitaram o Facebook para expressar os seus pêsames, publicaram mensagens nos morais e foi desencadeada uma reação pela rede social pouco agradável.

De acordo com The Next Web, as mensagens escritas em indonésio acionou o modo “festejo” do Facebook: balões e confettis encheram o ecrã numa altura pouco apropriada. A palavra “selamat” tem dois significados: “parabéns” e “sobreviver”. O Facebook interpretou o primeiro significado da palavra.

O Facebook já pediu desculpa pelo que aconteceu, num comunicado: “Esta funcionalidade (uma animação de texto ativada ao escrever ‘parabéns’) está disponível a nível global no Facebook, porém lamentamos que tenha aparecido neste contexto infeliz e desde então desativamos a funcionalidade localmente”.