E se a Selena Gomez, de repente, lhe servisse um café? | Vídeo

Apesar de ser uma das figuras com mais influência nas gerações mais novas, Selena Gomez mostrou que também consegue passar despercebida... Como empregada de mesa. Apesar de ser atriz, esta ‘cena’, que se passou em Nova Iorque, não foi gravada para um filme.

Durante uma pausa das gravações do filme ‘The Dead Don’t Lie’, Selena decidiu passar por um café e dar uma ajudinha. No vídeo, captado por um amigo e partilhado nas redes sociais, pode ver-se a atriz a perguntar se alguém quer café, sem ninguém se aperceber que se trata de Selena Gomez.

imagine selena gomez coming to your table and asking if you need coffee bsjdjdjjd we love a waitress pic.twitter.com/UWHBqJs4lO