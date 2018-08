Bloco cancela comícios no Algarve por causa dos incêndios

O Bloco de Esquerda anunciou esta quinta-feira que cancelou dois comícios de verão em Quarteira e Monte Gordo, no Algarve, previstos para sexta-feira e sábado. O partido manifestou-se solidário com as populações afetadas pelo incêndio de Monchique, que se alastrou a Silves e obrigou à retirada de centenas de pessoas das suas casas. O deputado João Vasconcelos, diz o BE, "está em permanente contacto com as populações que foram afetadas, a efetuar visitas aos locais onde estas se encontram temporariamente alojadas, e a aferir das suas necessidades imediatas".

O partido de Catarina Martins está ainda a avaliar a deslocação de mais dirigentes aos locais afetados e "contactar com as populações atingidas, para poder avaliar das condições em que estas operações estão a ter lugar e sobre se está a ser prestado o devido auxilio a todas as pessoas afetadas”.

Os comícios tinham como oradora principal a eurodeputada Marisa Matias.