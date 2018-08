Colômbia reconhece Palestina como Estado livre contra a vontade de Israel

Esta quinta-feira, o governo colombiano reconheceu a Palestina como sendo um Estado livre e soberano, uma decisão que foi altamente contestada pelo governo de Israel que considera uma "violação das relações estreitas" entre os dois países.

O anúncio foi feito pelo novo chefe da diplomacia da Colombia, Carlos Holmes Trujillo, mas a decisão foi tomada pelo antigo governo, que pertencia a Juan Manuel Santos.

A embaixada de Israel em Bogotá, capital da Colômbia, emitiu um comunicado onde apela à reversão da decisão, estando em causa as "relações estreitas entre as duas nações". "Pedimos ao atual governo colombiano que reverta a decisão do governo anterior, tomada nos últimos dias, e que constitui uma violação das nossas relações estreitas, da ampla cooperação em áreas e interesses vitais para ambos os povos”, pode ler-se.

Esta decisão do diplomata colombiano ainda vai ser analisada pelo novo executivo, segundo avança o ministro dos Negócios Estrangeiros.