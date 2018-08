O Barcelona anunciou esta tarde que André Gomes vai alinhar pelo Everton durante a nova época.

O médio português irá assim reforçar a equipa de Marco Silva, depois de o Everton ter pago 2,25 milhões de euros.

A informação foi confirmada pelo Barcelona na sua página oficial.

❗ [LATEST NEWS] Agreement with @Everton for the loan of @aftgomes https://t.co/mMgvCLX6Ig