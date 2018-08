Domingo vai haver chuva de estrelas no céu

O fenómeno Perseidas tem o seu pico entre as 21h e a madrugada de segunda-feira

Este fim de semana, de domingo (12) para segunda (13), tire um bocadinho da sua noite para assistir às Perseidas, a famosa chuva de estrelas de meteoros que acontece todos os anos no verão.

“É a chuva de meteoros mais espetacular, sendo possível este ano observar cerca de 110 meteoros por hora num céu escuro”, pode ler-se no portal do Observatório Astronómico de Lisboa (OAL).

O pico do fenómeno acontece entre as 21h de domingo e continua pela madrugada. Também a Lua está a favor dos fãs dos fenómenos astronómicos “pois a fase de Lua Nova ocorrerá no dia 11 de agosto pelas 10h58”, o que permite uma melhor visualização dos rasgos de luz.

No entanto o OAL avisa que “a observação nas cidades é mais limitativa devido à falta de um vasto horizonte e de o céu ser mais brilhante do que a maioria dos rastos luminosos” e aconselha a procurar um zona com visibilidade desimpedida, céu limpo e horizonte aberto.

As Perseidas - cujo nome surge da proximidade da chuva de estrelas à constelação de Perseu - foram vistas pela primeira vez no ano 36 d.C, na China, segundo o registo da NASA, e repete-se todos os anos entre o fim de julho e o início de agosto.

Este fenómeno marca a o momento em que a Terra se cruza com um conjunto de detritos do cometa Swift-Tuttle que, quando entram na atmosfera desintegram-se e entram em combustão dando o efeito de uma estrela a cair.