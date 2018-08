Confirmado caso de sarampo na Madeira

O Instituto de Saúde da Madeira (IASAUDE) confirmou esta quinta-feira um caso de sarampo, que já tinha sido reportado ontem.

A doente – uma portuguesa de 45 anos que vive no Reino Unido – está internada e encontra-se “estável”.

Trata-se de um caso importado, sublinhou o instituto. O Serviço Regional de Saúde já se reuniu com o IASAUDE para analisar a avaliar a situação.

O Serviço Regional de Saúde "em articulação com as autoridades de saúde, procedeu à identificação dos contactos” da doente, e estão a “implementadas as medidas necessárias, de acordo com as normas e orientações da Direção-geral de Saúde", acrescentou o IASAUDE.