CP. Empresa paga táxis e autocarros aos passageiros para não perderem ligações

Apesar do ajuste dos horários, não houve melhorias no serviço ferroviário

A CP está a pagar táxis e autocarros aos passageiros para que consigam apanhar os comboios de longo curso, como Alfas e Intercidade, depois de ter ajustado os horários para ajustar a oferta à escassez, denuncia esta sexta-feira o Correio da Manhã.

Segundo o jornal, estas situações têm ocorrido nas linhas do Algarve, Alentejo e Oeste e são confirmadas pelos responsáveis da Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (Fectrans) e do Sindicato Ferroviário da Revisão Comercial Itinerante (SFRCI).

As sucessivas avarias, supressões e atrasos têm colocado a empresa de transporte ferroviário sob pressão. Ainda esta semana foram suprimidos nove comboios na linha do Algarve, sendo que em dois casos não foi disponibilizada qualquer outra alternativa de viagem. O mesmo aconteceu no Alentejo com seis comboios suprimidos na passada segunda-feira.

Segundo as contas apresentadas pelo Correio da Manhã, na terça-feira a CP registou atrasos em 290 comboios, somando 52 horas. Mais de metade das razões (59%) têm a ver com problemas do material circulante, enquanto 15% são justificados por falhas em infraestruturas.