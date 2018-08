EUA. Vice-presidente anuncia Força Espacial

O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, anunciou ontem a criação de um novo ramo para as forças armadas norte-americanas: o espacial. O líder norte-americano espera que o sexto ramo esteja operacional em 2020.

"Todas as anteriores administrações negligenciaram as crescentes ameaças vindas do espaço", disse o vice-presidente num discurso no Pentágono. "Os nossos adversários já transformaram o espaço num campo de batalha e os Estados Unidos não se vão afastar deste desafio", acrescentou.

Para que este sexto ramo das forças armadas seja criado, a administração Trump precisa da aprovação do congresso, com os democratas a não facilitarem a vida à proposta do chefe de Estado. Desde 1947 que um novo ramo das forças armadas não é criado. Neste momento os Estados Unidos têm a marinha, força áerea, exército, marines e guarda costeira.

Entretanto, e para trilhar o caminho para o novo ramo, Pence adiantou que o governo pretende criar unidades de elite com o único propósito de conduzirem guerras no espaço, conhecidas por Space Operations Force, a partir de elementos dos ramos já existentes. Em termos de doutrina militar, a administração criará ainda o Comando dos Estados Unidos para o Espaço e, em termos de responsabilidade política, a administração estabelecerá o cargo de secretário assistente de defesa para o espaço.

Nem todos concordam com a ideia da administração. O astronauta reformado capitão Mark Kelly disse que a ideia é "idiota" por ir replicar esforços já feitos pela força aérea norte-americana. "Existe uma ameaça vinda do espaço, mas está a ser lidada pela Força Aérea dos Estados Unidos. Não faz qualquer sentido criar todo um outro nível de burocracia", explicou ao canal televisivo "MSNBC".